«Мальчик на гречке» из Омска, которого мать отдала в интернат, мечтает о походе на каток

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-24T14:24:12+03:00

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Маленький Паша из Омска, которого мать и отчим заставляли подолгу стоять на гречке, кажется, простил своих мучителей. Ребенок продолжает общаться с матерью, даже находясь в интернате. Паша даже нарисовал картину для своей мамы. Мальчик очень ждет новый год и мечтает о походе с другими ребятами на каток.

- Ждет Новый год, как и все дети. Очень хочет пойти покататься на катке. Я ему сказал, мол, вот подарят тебе коньки, обязательно сходим, - рассказал сайту "Комсомольская правда в Омске" директор интерната Евгений Пузанов.

Случившееся с Пашей потрясло многих. Ребенка били и морили голодом. Не выдержав издевательств, мальчик сбежал от своих мучителей и все рассказал соседям. Мать заявила следователям: пробовала постоять на гречке и ей было не больно. Теперь отчиму школьника и его матери Алине Юмашевой светит до 7 лет колонии. Мужчина вину не признает и заявляет: ставил мальчика на гречку лишь однажды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

ПОДРОБНОСТИ

«Жесткое обращение должен установить суд»: Детский омбудсмен рассказала, почему Пашу, часами стоявшего на гречке, вернули маме

А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой? И вот, что она нам ответила (подробности)

КСТАТИ

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Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU