В экстремальном омском рождественском забеге примут участие британские полицейские

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-24T14:02:57+03:00

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На традиционный Рождественский полумарафон, который пройдет в Омске 7 января в 29-й раз, осталось всего около 30 свободных мест. Организаторы рассказывают, что заявки будут до 25 декабря. По предварительным расчетам, по омской трассе побегут около 1000 человек. Среди них – участники из 18 стран мира, в том числе Мексики, Алжира и Японии.

Шотландец Скотт Крайтон, впервые участвовавших в экстремальном сибирском забеге в 2017 году, наверняка, запомнился многим. Спортсмен преодолевает дистанцию в килте. В 2018 году он даже привез на марафон в Омск всю семью, а позже стал официальным представителем SIM в Европе. В этот раз он планирует приехать вместе с коллегами по службе.

– Скотт работает в полиции, и его коллеги из Великобритании по его приглашению приедут, – цитирует «Омскздесь» директора серии забегов «Сибирский международный марафон» Константина Подбельского. – В какие костюмы они переоденутся, я не знаю. Наверное, будет сюрприз.

ИСТОЧНИК KP.RU