В ситуации с первоклассницей, избитой в омской школе, разбирается минобразования

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-24T13:46:57+03:00

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О неоднозначной ситуации, случившейся в деревне Гауф Азовского района, сообщили омские СМИ. По информации сайта NGS55.RU, конфликт произошел в местной школе еще 16 декабря. Две первоклассницы подрались на перемене из-за места. Одна из девочек хотела сидеть на месте другой – за первой партой – и скинула портфель одноклассницы на пол. Лежавшие там очки разбились. После этого девочки подрались. Тут версии расходятся.

По словам мамы, ее дочь, у которой как раз сбросили портфель, держали другие дети, в то время, как обидчица несколько раз ударила ее по лицу. При этом пострадавшая девочка – инвалид, она страдает эпилепсией и после пережитого плохо себя чувствует. При этом руководство учебного заведения почему-то именно от пострадавшей стороны потребовало забрать документы ребенка и перевестись в другую школу.

В школе, где случилось ЧП, заверяют: подрались обе девочки, у нападавшей на лице также есть царапины.

Разбираться в деталях школьного конфликта будут в минобре.

– Министерство образования региона официально запросило информацию в муниципальном комитете по образованию, касающуюся ситуации, описанной в СМИ, – рассказал официальный представитель регионального министерства образования Илья Крылич. – После первоначального изучения материалов будет принято решение о дальнейших действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU