Омичи делятся в соцсетях фото своих празднично украшенных окон

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-24T13:00:53+03:00

Красоту видно не только хозяевам, но и прохожим

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До Нового года осталось всего семь дней и омичи уже начали массово готовиться к этому празднику. По городу запустили новогодний трамвай, украшенный гирляндами. Возле «Каскада» в традиционным елке и светящейся карете с тройкой лошадей добавили иллюминированную аллею из семиметровых звезд. Продолжают украшать улицы.

Фото: Анастасия Турсунбаева («Омск ВК»)

Фото: Юлия Сороковая («Омск ВК»)

Фото: Валентина Карпова («Омск ВК»)

Преображают свои квартиры и дворы и простые горожане. Местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями окон украшенных искусно вырезанными фигурками. Некоторые идут еще дальше и украшают даже улицу перед домом.

В итоге они создают праздничное настроение не только себе, но и прохожим, которые тоже будут видеть нарядные окна по вечерам, когда в них загорятся гирлянды.

Фото: Ренат Аджигитов, Валентина Карпова («Омск ВК»)

Фото: Татьяна Губина («Омск ВК»)

Фото: Юлия Сороковая («Омск ВК»)

ИСТОЧНИК KP.RU