Омичи делятся в соцсетях фото своих празднично украшенных окон
До Нового года осталось всего семь дней и омичи уже начали массово готовиться к этому празднику. По городу запустили новогодний трамвай, украшенный гирляндами. Возле «Каскада» в традиционным елке и светящейся карете с тройкой лошадей добавили иллюминированную аллею из семиметровых звезд. Продолжают украшать улицы.
Фото: Анастасия Турсунбаева («Омск ВК»)
Фото: Юлия Сороковая («Омск ВК»)
Фото: Валентина Карпова («Омск ВК»)
Преображают свои квартиры и дворы и простые горожане. Местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями окон украшенных искусно вырезанными фигурками. Некоторые идут еще дальше и украшают даже улицу перед домом.
В итоге они создают праздничное настроение не только себе, но и прохожим, которые тоже будут видеть нарядные окна по вечерам, когда в них загорятся гирлянды.
Фото: Ренат Аджигитов, Валентина Карпова («Омск ВК»)
Фото: Татьяна Губина («Омск ВК»)
Фото: Юлия Сороковая («Омск ВК»)
ИСТОЧНИК KP.RU