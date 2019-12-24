Омичей рассмешила новая остановка, которую поставила мэрия

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-24T12:47:00+03:00

Но в администрации уверяют: павильон еще просто не доведен до ума

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Недоумение и приступ смеха вызвала у омичей новая остановка у "ПО Автоматика", которую установили в Октябрьском округе. Павильон в этом месте, как выяснилось, давно просили местные жители. Когда же власти все-такие поставили его, омичи были, мягко сказать, удивлены. Новая остановка изготовлена из ржавого неокрашенного железа. Ее даже не укрепили каким-либо фундаментов. А по бокам не было никакой защиты ни от дождя, ни от ветра.

Фото павильона появилось в социальных сетях. Оно сразу же вызвало массу язвительных комментариев в адрес чиновников. Правда, чиновники, кажется, считают, что жители немного поторопились. И раньше времени начали высмеивать остановку. Оказывается, все еще можно исправить.

- На остановке «Автоматика» по обращению граждан 23 декабря временно был установлен павильон без обшивки. Сегодня, 24 декабря, рабочие приступили к обшивке профнастилом. Работы будут завершены силами ДЭУ Октябрьского округа до конца текущей недели, - прокомментировали в мэрии. - Дополнительно сообщаем, что в настоящее время уже работают три теплых остановочных комплекса на конечной остановке «Поселок Чкаловский», еще две планируется установить в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU