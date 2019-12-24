Омский полицейский спас из горящего дома пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-24T12:05:26+03:00

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ЧП случилось в Калачинске. Местный участковый Виталий Руденко шел на вызов и заметил на улице Петра Ильичева двоих сильно встревоженных мужчин, стоявших возле горящего дома. Выяснилось, что это были владелец жилья и прохожий, пытавшийся помочь. Они рассказали, что внутри оказалась отрезана огнем от выхода пожилая женщина.

– Они рассказали, что в помещении находится 63-летняя супруга пенсионера, которая не может выбраться. Ситуация осложнялась тем, что в доме находился баллон с газом, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Не теряя времени, капитан полиции вбежал на территорию домовладения через двор соседей. На веранде в углу он обнаружил сидящую на полу женщину. Пригнувшись, так как огнем уже была охвачена большая часть веранды, он помог пенсионерке выбраться на улицу. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Жизни и здоровью пенсионеров в настоящее время ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU