Стало известно, когда в Омске ударят морозы до -30 градусов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-24T10:46:31+03:00

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За считанные дни до Нового года на Омскую область опустятся морозы. В конце предпраздничной недели в регионе сильно похолодает. Синоптики обещают морозы до -30 градусов. Температура будет существенно ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Наиболее резкие изменения погоды прогнозируются в Западной Сибири и в Красноярском крае. Если на завтра мы прогнозируем температуру выше нормы на 6 градусов, то уже через пять суток температура будет на 8–10 градусов ниже нормы – вот такой скачок почти на 20 градусов, - пообещал синоптик. - Та оттепельная погода, которая наблюдается в Новосибирске, в Омске, в Красноярском крае, самом Красноярске, сменится морозами.

В саму новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, будет тоже морозно. Температура составит -15...-20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU