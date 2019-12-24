Избитый битой омич спрятался в ломбарде и сдал собутыльников

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-24T10:23:06+03:00

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Не нашли общего языка троица в городке Нефтяников. Все они уже под утро выпивали вместе в подъезде одного из домов на проспекте Мира. Но в ходе вечеринки у собутыльников возник конфликт. В итоге двое приятелей избили битой третьего. Омич сумел убежать и спрятался в ломбарде. Его сотрудника он попросил вызвать полицию и скорую.

Как рассказали в пресс-службе омской Росгвардии, пострадавший сообщил, что один из обидчиков сел в машину ВАЗ-21099 неподалеку от ломбарда. В итоге наряд задержал водителя, в салоне которого обнаружили ту самую биту. Второго дебошира поймали в одном из дворов неподалеку. Избитого с травмой головы, ребер и груди доставили в больницу, его обидчиков - в отделение. Решается вопрос о возбуждении на них уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU