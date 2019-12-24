«Паша сблизился с мамой и рисует ей картины»: Омский «мальчик на гречке» простил своих мучителей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-24T09:02:07+03:00

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Новыми друзьями обзавелся в интернате 8-летний Паша, над которым издевался отчим. Ребенка часами заставляли стоять на гречке. В то же время, по словам руководства интерната, мать Алина Юмашева сблизилась с сыном после всего случившегося. Они вместе проходят занятия с психологом. И, кажется, мальчик совсем не держит зла на мать и простил ее.

- Они сблизились. Мальчик рисует разные картины для мамы. Мать по утрам забирает его от нас и отводит в школу. Паша подружился с другими ребятами. Он очень общительный. Всем рассказывает про свою собаку, рвется домой - рассказал директор интерната №5 Евгений Пузанов.

Ребенок иногда ночует дома с мамой. 27 декабря в интернате у мальчика пройдет елка. Новый год он, скорее всего, встретит дома.

История Паши из Омска шокировала всех. Ребенка били, унижали и морили голодом по любому поводу. Самое страшное, что от постоянного стояние коленками на гречке крупа буквально въелась в кожу. Такое наказание для ребенка придумал его отчим. Мать Алина Юмашева воспитанию сына не мешала. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Паша временно находится в интернате, но мать периодически забирает его домой. Родительских прав она не лишена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

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ИСТОЧНИК KP.RU