2019-12-24T08:47:42+03:00
Происшествия

На трассе под Омском столкнулись внедорожник и грузовик: 3 человека заблокированы в покореженных авто

Их пришлось буквально вырезать из груды металла
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 декабря, рано утром. На 55 км трассы Азово–Шербакуль столкнулись внедорожник и минивен.

– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо», двигаясь в направлении поселка Шербакуль, выехал на встречную полосу, где столкнулся со следовавшим во встречном направлении грузовым автомобилем «Фольцваген Транспортер» под управлением 32-летнего мужчины, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Как выяснилось, трое людей внутри покореженных от сильного удара машин оказались заблокированы трое людей. Их пришлось вызволять приехавшим на помощь спасателям.

– Сообщение о ДТП поступило В 7.15. Сотрудники МЧС, прибыв на место, проводили деблокировку людей, спасли троих человек, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – Для предотвращения возгорания авто отключали аккумуляторные батареи. От МЧС в ликвидации последствий ДТП участвовали три человека личного состава и одна единица техники.

Спасенных людей увезли в больницу. Их личности сейчас устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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