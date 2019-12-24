2019-12-24T07:53:50+03:00
Общество

Омский губернатор не стал делать 31 декабря выходным

День отдыха хотели многие сибиряки
Станислав МУХИН
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Александр Бурков не стал делать выходной 31-го декабря.Александр Бурков не стал делать выходной 31-го декабря.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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За неделю до Нового года многие уже все в мыслях об отдыхе. Россиян интересует, будет ли в этом году 31 декабря выходным днем. Сибиряки не исключение. Официально по календарю это рабочий день. Но идут многочисленные споры в целесообразности выхода на работу в этот день: дескать, производительность труда за несколько часов до праздника все равно на нуле, поэтому имеет смысл сделать выходным. Так, кстати, поступили губернаторы сразу нескольких российских регионов. Вместо 31 декабря рабочим они сделали субботу - 28 декабря. Спросили омичи и губернатора Александра Буркова, не сделают ли у нас в регионе этот день выходным.

- Этот вопрос законодательно не урегулирован. Единственное, я обращаюсь сегодня ко всем работодателям, чтобы они могли услышать мнение своих работников и пойти им навстречу, дать возможность отдохнуть людям 31-го числа. Губернатор здесь не распространяет право на частные компании, здесь решение должно быть на федеральном уровне, чтобы охватить все категории граждан, – сказал Бурков в эфире программы «Диалог с губернатором».

Глава региона также отметил, что 31 декабря для большинства омичек все равно будет рабочим, так как им придется готовить праздничный стол на кухне. В Томской области, кстати, губернатор сделал этот день выходным. Омичкам же, судя по всему придется уповать на своих работодателей, которые устроят в Новый год выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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