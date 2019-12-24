2019-12-24T04:51:56+03:00
Общество

Стало известно, кто в Омске получает самую большую пенсию в 140 тысяч

Об этом рассказали в Пенсионном Фонде
Станислав МУХИН
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Стало известно, у кого огромная пенсия.Стало известно, у кого огромная пенсия.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В омском отделении Пенсионного Фонда России (ПФР) прокомментировали очередную индексацию пенсий. С 1 января 2020 года размер выплат будет увеличен на 6,6%. И если большинство сибиряков эту сумму почти не заметят, то для обладателей самых высоких пенсий - это неплохое подспорье.

Как выяснилось, самые большие выплаты получают в Омской области летчики-испытатели. В прошлом году наибольший размер выплаты составил 140 тысяч в месяц. Об этом сообщает "СуперОмск" со ссылкой на начальника Омского отделения Пенсионного фонда РФ Ольгу Ступичеву.

- Самые высокие пенсии у нас получают летчики-испытатели и космонавт Юрий Исаулов. Все они испытывали в свое время огромные нагрузки, - сказала она.

Это значит, что для них прибавка после индексации пенсии составит почти 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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