Стало известно, кто в Омске получает самую большую пенсию в 140 тысяч
В омском отделении Пенсионного Фонда России (ПФР) прокомментировали очередную индексацию пенсий. С 1 января 2020 года размер выплат будет увеличен на 6,6%. И если большинство сибиряков эту сумму почти не заметят, то для обладателей самых высоких пенсий - это неплохое подспорье.
Как выяснилось, самые большие выплаты получают в Омской области летчики-испытатели. В прошлом году наибольший размер выплаты составил 140 тысяч в месяц. Об этом сообщает "СуперОмск" со ссылкой на начальника Омского отделения Пенсионного фонда РФ Ольгу Ступичеву.
- Самые высокие пенсии у нас получают летчики-испытатели и космонавт Юрий Исаулов. Все они испытывали в свое время огромные нагрузки, - сказала она.
Это значит, что для них прибавка после индексации пенсии составит почти 10 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU