Омичам предлагают проголосовать за территории, которые надо благоустроить в 2020 году
В Омске утвердили перечень «претендентов» на благоустройство в 2020 году. Пока в списке 15 общественных территорий – по три от каждого округа. Горожанам предлагают выбрать из них победителей.
Открытое голосование пройдет на официальном сайте мэрии с 13 по 24 января. Оставить свой голос один раз и за один проект можно будет, авторизовавшись на сайте через любые социальные сети: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» или Instagram. Также в этот период свои предпочтения можно высказать на территориальных счетных участках в окружных администрациях. Итоги подведут в течение пяти рабочих дней после окончания голосования.
Список общественных территорий, которые предлагают благоустроить в 2020 году:
Кировский округ:
– сквер по ул. Торговой (в границах ул. Бетховена – ул. Торговой – ул. О. Кошевого – ул. Чухновского),
– сквер им. А. В. Суворова,
– бульвар им. А.К. Веретено.
Ленинский округ:
– сквер на площади Звезды по ул. 1-й Красной Звезды,
– сквер «Ветеранов» по ул. Гуртьева,
– сквер по ул. Серова.
Советский округ:
– аллея Александра и Владимира Сазоновых,
– сквер 70-летия Победы,
– территория сквера у здания Дворца культуры «Звездный».
Октябрьский округ:
– сквер в границах ул. 1-я Военная – ул. Кирова – ул. 4-я Рабочая,
– территория в границах улиц Панфилова – Бульварная,
– территория сквера «На Рабочих» по ул. 15-я Рабочая от ул. Харьковской до ул. Кирова.
Центральный округ:
– сквер в границах улиц Герцена – Булатова,
– территория городской станции юннатов,
– пешеходная зона по ул. Чапаева от ул. Герцена до ул. Тарская.
ИСТОЧНИК KP.RU