Омичам предлагают проголосовать за территории, которые надо благоустроить в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-23T13:31:19+03:00

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В Омске утвердили перечень «претендентов» на благоустройство в 2020 году. Пока в списке 15 общественных территорий – по три от каждого округа. Горожанам предлагают выбрать из них победителей.

Открытое голосование пройдет на официальном сайте мэрии с 13 по 24 января. Оставить свой голос один раз и за один проект можно будет, авторизовавшись на сайте через любые социальные сети: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» или Instagram. Также в этот период свои предпочтения можно высказать на территориальных счетных участках в окружных администрациях. Итоги подведут в течение пяти рабочих дней после окончания голосования.

Список общественных территорий, которые предлагают благоустроить в 2020 году:

Кировский округ:

– сквер по ул. Торговой (в границах ул. Бетховена – ул. Торговой – ул. О. Кошевого – ул. Чухновского),

– сквер им. А. В. Суворова,

– бульвар им. А.К. Веретено.

Ленинский округ:

– сквер на площади Звезды по ул. 1-й Красной Звезды,

– сквер «Ветеранов» по ул. Гуртьева,

– сквер по ул. Серова.

Советский округ:

– аллея Александра и Владимира Сазоновых,

– сквер 70-летия Победы,

– территория сквера у здания Дворца культуры «Звездный».

Октябрьский округ:

– сквер в границах ул. 1-я Военная – ул. Кирова – ул. 4-я Рабочая,

– территория в границах улиц Панфилова – Бульварная,

– территория сквера «На Рабочих» по ул. 15-я Рабочая от ул. Харьковской до ул. Кирова.

Центральный округ:

– сквер в границах улиц Герцена – Булатова,

– территория городской станции юннатов,

– пешеходная зона по ул. Чапаева от ул. Герцена до ул. Тарская.

ИСТОЧНИК KP.RU