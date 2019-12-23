Чиновники успокоили омичей: горка с трещиной в парке 30-летия ВЛКСМ безопасна
Омичей заверили, что все объекты в «ГоркеГороде», безопасны. Напомним, накануне один их посетителей парка 30-летия ВЛКСМ заметил трещину, которая появилась в одной из балок самой высокой горки. Своими опасениями мужчина поделился в соцсетях.
– Мы благодарим Виктора Алексеенко за его интерес к «ГоркиПарку». Каждая горка в «ГоркиПарке» имеет паспорт, сертификат, обоснование безопасности, акт ввода в эксплуатацию и журнал учёта эксплуатации, – говорит директор муниципального предприятия «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. – Горки были изготовлены по специальному заказу ООО «АбсолютМастер», город Омск. Каждое утро горки проходят обслуживание. Еще раз благодарим его за внимание к «ГоркиПарку».
Также сообщается, что руководство парка готово ознакомить всех интересующихся с документами на горки. Кроме того, на все вопросы по безопасности конструкций могут ответить по телефону 90-45-58.
ИСТОЧНИК KP.RU