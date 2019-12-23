Паша из Омска, которого родители ставили на гречку, видится с мамой почти каждый день

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-23T12:01:20+03:00

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Маленький Паша, которого мать и отчим заставляли стоять на гречке, сейчас находится в интернате рядом с домом. Алина Юмашева согласилась временно поместить сына туда. Но, как уверяет директор интерната Евгений Пузанов, они постоянно видятся. Как уже сообщала "Комсомолка", мать заявила, что будет бороться за ребенка.

- Утром она приходит к нам, забирает Пашу и отводит в школу. Иногда разрешаем Паше ночевать дома. Они видится почти каждый день. Конечно, он больше рвется домой, ребенок хочет быть со своей мамой, - рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в интернате.

Напомним, отчим Сергей Казаков издевался над Пашей и заставлял часами стоять коленками не гречке. Такой способ наказания изувер подсмотрел в интернете. Мать мальчика Алина Юмашева не мешала таким воспитательным мерам сожителя. В итоге ребенок сбежал от своих мучителей и обо всем рассказал соседке. Она вызвала скорую и полицию. На Казакова и Юмашеву завели три уголовных дела - за истязания, вред здоровью и неисполнение родительских обязательств. Им грозит до 7 лет тюрьмы. После шумихи из-за бездействия органов опеки чиновники все-таки убедили мать временно отдать Пашу в социальный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749914" frameborder="0"></iframe> Видео судебного заседания по делу о «мальчике на гречке».

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Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU