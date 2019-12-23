Разоренный памятник Тимофею Белозерову пообещали восстановить – но не уточнили, когда

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-23T12:34:16+03:00

Проект уже одобрил областной минкульт, но потом выяснилось, что на работы нет денег

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В региональном министерстве культуры прокомментировали историю с разрушенным памятником на могиле поэта Тимофея Белозерова. Сегодня, 23 декабря, омскому литератору исполнилось бы 90 лет.

Омская общественница Елена Завьялова в честь такой знаменательной даты напомнила о печальном. Бронзовое изображение на могиле Белозерова еще в середине 1990-х годов украли вандалы. Все это время памятник находится в таком полуразрушенном состоянии.

– В отношении объекта культурного наследия разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта. Заказчиком проекта является Омская городская молодежная организация «Молодежный совет». Деньги на эти цели организация получила, победив на конкурсе грантов, который проводила администрация города, – рассказали в пресс-службе областного минкульта. – Проектная документация в установленном законодательством порядке прошла государственную историко-культурную экспертизу, согласованную Министерством культуры Омской области в декабре 2019 года.

Также сообщается, что проектом предусмотрено укрепление грунтов основания под надгробной плитой, реконструкция надгробной плиты, окраска металлических стелы и ограждения высококачественной фасадной краской. Кроме того, обещают восстановить утраченные элементы памятника: надпись в виде символического листа бумаги и горельеф (бюст поэта).

Правда, пока все это остается только мечтами. Как выяснила, «Комсомолка» заказчиком работ по восстановлению памятника выступает Омская городская организация «Молодежный совет».

– В этом году в рамках грантового проекта (муниципальный грант) разработана научно-проектная документация, по которой можно осуществить восстановительные работы, – рассказала руководитель «Молодежного совета» Алина Гермизеева. – Пока средств нет. Грантовый проект еще не поддержан. Поэтому ничего конкретно не скажу.

ИСТОЧНИК KP.RU