Страшное ДТП на трассе в Омской области: лоб в лоб столкнулись две фуры
Водитель одного из грузовиков погиб на месте
Фото: vk.com/55gibdd
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Дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом случилось, вечером 22 декабря на Западном обходе в Марьяновском районе.
45-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, полуприцеп машины вынесло на встречную полосу, где он влетел в грузовик «Вольво». В результате аварии 50-летний мужчина, сидевший за рулем второй фуры погиб на месте.
– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU