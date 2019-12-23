Страшное ДТП на трассе в Омской области: лоб в лоб столкнулись две фуры

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-23T09:43:54+03:00

Водитель одного из грузовиков погиб на месте

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Дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом случилось, вечером 22 декабря на Западном обходе в Марьяновском районе.

45-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, полуприцеп машины вынесло на встречную полосу, где он влетел в грузовик «Вольво». В результате аварии 50-летний мужчина, сидевший за рулем второй фуры погиб на месте.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU