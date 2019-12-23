2019-12-23T09:23:19+03:00
Общество

Мэрия: Реагенты, на которые жалуются омичи, даже полезны

Чиновники обвинили в коррозии машин старость, а не вещества, в большом количестве высыпанные на дороги
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этой зимой на омские дороги вместо традиционной песко-соляной смеси начали сыпать современные реагенты. И многие автовладельцы начали жаловаться на нововведение в соцсетях. В частности люди не понимают, почему растаявшие снег и лед оперативно не счищают с асфальта. В результате на проезжей части образуется вязкая каша, которая моментально пачкает машины. Беспокоит омичей и отложенный эффект от таких грязевых ванн. Водители беспокоятся, что реагенты будут разъедать машины.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства дали довольно оригинальный ответ.

– Необходимо понимать, что в нашем городе по дорогам курсирует большое число подержанных автомобилей, поэтому не стоит обвинять в процессах коррозии только новый реагент, не зная «возраст» автомобиля и историю его эксплуатации, – заявил глава УДХБ Владимир Казимиров.

Также омичам рассказали, что растопленный снег счищают с городских магистралей по несколько раз за сутки.

– Используемый биохимический реагент – имеет все паспорта качества, безопасности химической продукции, прошел Государственную экологическую экспертизу и соответствует экологическим требованиям, установленным Законодательством РФ в области охраны окружающей среды, – заверили дорожники. – Данный противоголодедный реагент состоит из полностью растворимых гранул с оптимально подобранным составом компонентов, позволяющим плавить снежно-ледяные отложения при отрицательных температурах (до -30 градусов) в сочетании с позитивным воздействием на почву и растительность, а также минимизированным воздействием на металл, асфальтобетон, обувь и меховые изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичей ужаснуло, в каком состоянии находится могила Тимофея Белозерова
Страшное ДТП на трассе в Омской области: лоб в лоб столкнулись две фуры
Мэрия: Реагенты, на которые жалуются омичи, даже полезны
Семена салата, засоренные повиликой, уничтожены
Вместе дешевле! Летите компанией в Москву и получайте скидку 20% на билеты
Одежда, инвестиции и яркие принты – новый проект, в котором может принять участие каждый
Омичи, устроили одиночные пикеты возле «Спецавтохозяйства», отловившего домашних собак
Омич забил насмерть 3-летнюю падчерицу, его родная дочь чудом осталась жива
Омичей напугала трещина в столбе одной из конструкций «ГоркиГорода»
В Омске неизвестные кидают из авто горящие петарды под ноги прохожим
Стало известно, на каком месте в рейтинге закредитованности находятся омичи
В Омск из Тары санавиацией доставили девушку с переломом позвоночника и младенца
Появилось видео ЧП с обрушением 4-этажного здания, где погиб омич
Следком начал проверку после обрушения здания в Омске
«Авангард» подписал с тренером Хартли контракт еще на 2 года
Стало известно, где омичам припарковать свои машины у главной городской елки
18-летний омич избил 15-летнюю девочку на остановке
Омичи недовольны новыми реагентами на дороге, которые портят машины
Для омичей изменили плату за мусор
На видео сняли, как Дед Мороз зажег клубным танцем на утреннике в омском садике
Паша, которого отчим и мать ставили на гречку, сильно скучает по своей собаке
Более 300 сотрудников Омского филиала Россети Сибирь получили награды накануне Дня энергетика
В Омске из-за праздников перекроют центральные улицы