Мэрия: Реагенты, на которые жалуются омичи, даже полезны

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-23T09:23:19+03:00

Чиновники обвинили в коррозии машин старость, а не вещества, в большом количестве высыпанные на дороги

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Этой зимой на омские дороги вместо традиционной песко-соляной смеси начали сыпать современные реагенты. И многие автовладельцы начали жаловаться на нововведение в соцсетях. В частности люди не понимают, почему растаявшие снег и лед оперативно не счищают с асфальта. В результате на проезжей части образуется вязкая каша, которая моментально пачкает машины. Беспокоит омичей и отложенный эффект от таких грязевых ванн. Водители беспокоятся, что реагенты будут разъедать машины.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства дали довольно оригинальный ответ.

– Необходимо понимать, что в нашем городе по дорогам курсирует большое число подержанных автомобилей, поэтому не стоит обвинять в процессах коррозии только новый реагент, не зная «возраст» автомобиля и историю его эксплуатации, – заявил глава УДХБ Владимир Казимиров.

Также омичам рассказали, что растопленный снег счищают с городских магистралей по несколько раз за сутки.

– Используемый биохимический реагент – имеет все паспорта качества, безопасности химической продукции, прошел Государственную экологическую экспертизу и соответствует экологическим требованиям, установленным Законодательством РФ в области охраны окружающей среды, – заверили дорожники. – Данный противоголодедный реагент состоит из полностью растворимых гранул с оптимально подобранным составом компонентов, позволяющим плавить снежно-ледяные отложения при отрицательных температурах (до -30 градусов) в сочетании с позитивным воздействием на почву и растительность, а также минимизированным воздействием на металл, асфальтобетон, обувь и меховые изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU