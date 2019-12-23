Омичи, устроили одиночные пикеты возле «Спецавтохозяйства», отловившего домашних собак
Владельцев также поразили плохие условия, в которых содержатся пойманные на улицах животные
Фото: «Сибирь. МБХ медиа»
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В воскресенье, 22 декабря, омичи, сменяя друг друга, провели серию одиночных пикетов возле «Спецавтохозяйства», занимающегося отловом бродячих собак. В частности людей возмутили плохие условия содержания животных. Кроме того, в Омском районе произошел и вовсе вопиющий случай – сотрудники САХа усыпили и увезли домашних псов прямо на глазах у испуганных хозяев.
Также некоторые владельцы рассказывают, что так и не смогли найти в вольерах САХа своих, по сути, украденных питомцев. Омичи переживают, что собак уже может не быть в живых.
ИСТОЧНИК KP.RU