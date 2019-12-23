Омичей напугала трещина в столбе одной из конструкций «ГоркиГорода»

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-23T07:52:13+03:00

Также люди не понимают, почему никто контролирует сколько людей одновременно находятся на горке

Изменить размер текста: A A

Посетителей озадачила трещина, которая пошла по деревянному столбу самой высокой конструкции «ГоркиГорода» в парке 30-летия ВЛКСМ.

– Горочка пошла по швам! – рассказывает в соцсетях очевидец. – От увиденного у меня отнялись ноги – самую высокую горку, в среднем около 10 метров в высоту собрали из жердочек. Конструкция держится на обычных брусочках. На горку поднялось очень много людей, даже очереди были, был сильный треск, как бы беды не случилось. Как можно такую махину собирать без металла?

Также омич интересуется, почему никто не контролирует, сколько человек одновременно находятся на горке. Впрочем, не все разделили его опасения.

– Горка построена очень прочно, прежде чем ее пустить в дело, проверяли специалисты. Они даже обратили внимание на инструкцию, – заверил один из комментаторов.

– Без металла можно просто конструктивно не правильно собрана и все и то что брус рассохся не значит что он лопнет! – считает другой.

ИСТОЧНИК KP.RU