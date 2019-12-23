2019-12-23T07:17:15+03:00
Общество

В Омске неизвестные кидают из авто горящие петарды под ноги прохожим

Горожане в шоке
Станислав МУХИН
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С необычной жалобой в соцсетях обратилась одна из омичек. Девушка рассказала, как чуть не получила травму на остановке. А все из-за странной машины, в которой сидят неизвестные. Развлечения они выбрали очень странное и опасное.

- Сейчас на остановке "Парк Культы и отдыха" какие то ублюдки выбросили из машины петарду, которая буквально через секунду взорвалась. Я еле успела отбежать! У вас совсем мозгов нет? Вы понимаете, к каким последствиям это может привести? - не скрывала злости омичка.

Другие жители возмущение девушки поддержали. Многие негативно относятся к пиротехнике. Нашлись и любители кардинальных решений: они предложили вообще запретить продажу всяких салютов, фейерверков и петард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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