Стало известно, на каком месте в рейтинге закредитованности находятся омичи

СЕГОДНЯ 07:15 2019-12-23T07:16:35+03:00

Выяснилось, что в среднем каждый житель нашего региона должен банкам почти 197 тысяч рублей

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«РИА Новости», основываясь на данные Центробанка РФ и Росстата, выяснили, где в стране находятся самые закредитованные регионы. Учитывалось соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Как выяснилось, меньше всего банкам должны жители Республик Ингушетия и Крым, а также Севастополя. А вот больше всего – в Курганской области, Республиках Тыва и Калмыкия – 83, 84 и 85 места рейтинга.

Омская область находится в середине рейтинга, на 41 месте. По подсчетам аналитиков в среднем на каждого трудоспособного жителя нашего региона приходится кредит в 195,8 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU