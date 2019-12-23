2019-12-23T04:48:42+03:00
Общество

В Омск из Тары санавиацией доставили девушку с переломом позвоночника и младенца

Оба пациента в тяжелом состоянии, поэтому не перенесли бы долгой дороги в больницу по земле
Анна МИКУЛА
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Путь по воздуху занял чуть более часа.Путь по воздуху занял чуть более часа.
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Сразу двоих пациентов ради спасения их жизни доставили бортом санавиации из Тары в Омск. Экстренно везти в больницу пришлось новорожденного, появившегося на свет гораздо раньше срока с диагнозом «церебральная ишемия II степени и синдром угнетения», а также 26-летнюю пациентку с оскольчатым переломом позвоночника.

Путь на реанимобиле по земле занял бы не менее пяти часов. Ситуацию усложняли плохие погодные условия на трассе и тяжелое состояние больных.

Приняв все это в расчет, медики решили, что единственная возможность доставить людей в областной центр без последствий – перелет по воздуху. Вертолет смог преодолеть то же самое расстояние за 1 час 15 минут. Сейчас пациенты уже находятся под наблюдением омских специалистов, их состояние стабильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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