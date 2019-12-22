Появилось видео ЧП с обрушением 4-этажного здания, где погиб омич
Трагедией закончился снос старого здания в Омске. В итоге 4-этажная водонапорная башня рухнула. Под завалами, предварительно, погиб один рабочий. Его напарник, работавший над демонтажом здания, сумел спастись.
В распоряжении сайта "Комсомольская правда в Омске" появилось видео первых минут после трагедии. На кадрах видны разбросанные по территории кирпичи. Вокруг на десятки метров на снегу лежит оранжевая пыль, которая полетела с руин обрушившегося здания. Судя по видео, кирпичи падали на довольно большом расстоянии от объекта.
В Омске на заводе обрушилась водонапорная башня.
Следственный комитет начал проверку. Все случилось на территории комбикормового завода. Сейчас силовики выясняют собственника здания и кто дал указание вести работы по демонтажу объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU