Появилось видео ЧП с обрушением 4-этажного здания, где погиб омич

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-22T14:02:42+03:00

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Трагедией закончился снос старого здания в Омске. В итоге 4-этажная водонапорная башня рухнула. Под завалами, предварительно, погиб один рабочий. Его напарник, работавший над демонтажом здания, сумел спастись.

В распоряжении сайта "Комсомольская правда в Омске" появилось видео первых минут после трагедии. На кадрах видны разбросанные по территории кирпичи. Вокруг на десятки метров на снегу лежит оранжевая пыль, которая полетела с руин обрушившегося здания. Судя по видео, кирпичи падали на довольно большом расстоянии от объекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/751045" frameborder="0"></iframe> В Омске на заводе обрушилась водонапорная башня.

Следственный комитет начал проверку. Все случилось на территории комбикормового завода. Сейчас силовики выясняют собственника здания и кто дал указание вести работы по демонтажу объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU