2019-12-22T13:53:03+03:00
Происшествия

Следком начал проверку после обрушения здания в Омске

Предварительно, погиб один человек [видео]
Станислав МУХИН
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Предварительно, 1 человекПредварительно, 1 человекФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Следственный комитет начал проверку по факту обрушения 4-этажного здания на Левобережье Омска. По предварительным данным kp.ru, под завалами один человек погиб.

- По предварительным данным, во время демонтажа здания произошло его обрушение. Со слов очевидцев, под завалами может находиться мужчина, 1973 года рождения. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов и обнаружению пострадавшего, - говорится в официальном сообщении омского следкома.

Напомним, 4-этажная водонапорная башня рухнула 22 декабря в Омске на территории комбикормового завода. Все случилось во время сноса - работали двое человек. Один спасся, второй, предположительно, погиб. На разборе завалов работают спасатели.

В Омске на заводе обрушилась водонапорная башня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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