Следком начал проверку после обрушения здания в Омске
Следственный комитет начал проверку по факту обрушения 4-этажного здания на Левобережье Омска. По предварительным данным kp.ru, под завалами один человек погиб.
- По предварительным данным, во время демонтажа здания произошло его обрушение. Со слов очевидцев, под завалами может находиться мужчина, 1973 года рождения. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов и обнаружению пострадавшего, - говорится в официальном сообщении омского следкома.
Напомним, 4-этажная водонапорная башня рухнула 22 декабря в Омске на территории комбикормового завода. Все случилось во время сноса - работали двое человек. Один спасся, второй, предположительно, погиб. На разборе завалов работают спасатели.
В Омске на заводе обрушилась водонапорная башня.
ИСТОЧНИК KP.RU