2019-12-22T08:09:28+03:00
Спорт

«Авангард» подписал с тренером Хартли контракт еще на 2 года

Спортивные СМИ сообщают, что канадец будет получать по 50 миллионов в год
Станислав МУХИН
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ФОТО: Hawk.ruФОТО: Hawk.ru
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Омский "Авангард", который еще недавно опровергал слухи об уходе главного тренера Боба Хартли в НХЛ, сообщил радостную новость для болельщиков. Клуб продлил соглашение с канадцем. Новый контракт с тренером подписан еще на два года. Руководство команды дало понять: они довольны работой Боба Хартли.

- В нынешнем сезоне, несмотря на поток травм в первой половине, наша команда удерживает лидерство в дивизионе, стабильно набирает очки. Все это – благодаря системе, которая уже известна как «система Хартли», - цитирует пресс-служба клуба председателя совета директоров клуба Александра Крылова. - Мы рады, что Боб остается с нами. Со своей стороны мы сделаем все для успеха команды, а с таким тренером, как Хартли, можно быть уверенным – команда сделает все возможное для достижения успеха.

По данным спортивных СМИ, Хартли в "Авангарде" будет зарабатывать по 50 миллионов за сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Авангард» подписал с тренером Хартли контракт еще на 2 года
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