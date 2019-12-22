Стало известно, где омичам припарковать свои машины у главной городской елки

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-22T07:57:49+03:00

В мэрии предупреждают: это будет не просто [карта]

Изменить размер текста: A A

В этом году главная городская елка 31 декабря пройдет на Театральной площади. Ожидается, что встретить Новый год сюда приедут тысячи омичей. Большинство приедет на машинах, которые нужно где-то оставить. Мэрия опубликовала карту парковок, которые будут работать в новогоднюю ночь на главной городской елке. Найти место для машины в этом месте омичам будет очень сложно.

В праздничные дни будет перекрыто движение по улице Лермонтова (на участке от улицы Пушкина до проспекта Маркса) с 15:00 до 22:00 часов 27, 31 декабря и 1 января. Оставить машины можно будет у здания Либеров-центра, у горсовета, у Сбербанка на улице Жукова, а также во дворах по улице Почтовая и в других местах. Сравнительно недалеко находится и разворотная площадка на бывшей остановке по улице Бударина.

В мэрии призвали омичей отказаться от поездок на личных машинах, а воспользоваться общественным транспортом. Торжественное открытие елки состоится 27 декабря в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU