Стало известно, где омичам припарковать свои машины у главной городской елки
В этом году главная городская елка 31 декабря пройдет на Театральной площади. Ожидается, что встретить Новый год сюда приедут тысячи омичей. Большинство приедет на машинах, которые нужно где-то оставить. Мэрия опубликовала карту парковок, которые будут работать в новогоднюю ночь на главной городской елке. Найти место для машины в этом месте омичам будет очень сложно.
В праздничные дни будет перекрыто движение по улице Лермонтова (на участке от улицы Пушкина до проспекта Маркса) с 15:00 до 22:00 часов 27, 31 декабря и 1 января. Оставить машины можно будет у здания Либеров-центра, у горсовета, у Сбербанка на улице Жукова, а также во дворах по улице Почтовая и в других местах. Сравнительно недалеко находится и разворотная площадка на бывшей остановке по улице Бударина.
В мэрии призвали омичей отказаться от поездок на личных машинах, а воспользоваться общественным транспортом. Торжественное открытие елки состоится 27 декабря в 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU