18-летний омич избил 15-летнюю девочку на остановке

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-21T17:02:52+03:00

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Вызовом скорой помощи и полиции закончился диалог двух подростков. Молодые люди выясняли отношения около остановке "Переезд" по улице 22-го Партсъезда. В итоге во время конфликта аргументы у одной из сторон закончились. В итоге 18-летний парень жестоко избил 15-летнюю девочку. После этого омич скрылся.

Как рассказала в пресс-службе омской полиции, у девочки серьезные травмы. Ей пришлось вызывать скорую, она сейчас в больнице. А парня уже задержали и доставили в отделение. У него большие неприятности: за побои и вред здоровью на него, скорее всего, заведут уголовное дело. Сейчас решается вопрос. Что именно не поделили подросток и девочка, пока выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU