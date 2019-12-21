Омичи недовольны новыми реагентами на дороге, которые портят машины

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-21T10:52:44+03:00

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Омичи недовольны новыми реагентами. Их использование в зимний период анонсировали городские власти еще осенью. Похожие вещества используют в Москве. Правда, омские автомобилисты считают, что они лишь портят машины и ничего не дают. К тому же и мыть машины из-за реагентов приходится чаще. Горожане требуют вернуть песок и посыпать улицы им.

- Все давно ездят на зимней резине! Ну посыпьте перекрестки песком, и будет с вас. На фото последствия вчерашних катушек: -14°C, а эта пакость не замерзает.

В мэрии уже в курсе недовольства автомобилистов. Там так прокомментировали ситуацию.

- В этом году дорожные службы помимо традиционной песко-соляной смеси применяют новый биохимический реагент. Его эффективность, плюсы и минусы будут оцениваться на протяжении всего зимнего сезона 2019-2020 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU