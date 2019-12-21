На видео сняли, как Дед Мороз зажег клубным танцем на утреннике в омском садике

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-21T07:19:53+03:00

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Необычный утренник прошел в одном из детских садов Омска. И если малыши вряд ли вспомнят его через пару лет, то родители ребятишек точно не забудут. А все из-за яркого Деда Мороза, который развлекал деток. Он поразил всех своим зажигательным танцем под "Калинку-малинку" в клубной версии. Соответствующие движения выдал и сам Дед Мороз. Его на видео сняли родители воспитанников. Ролик появился в соцсетях. Но не всем он понравился.

- Что происходит? Где наш советский хоровод? Такое чувство, что данные персонажи приходят не к детям на утренник, а к взрослым на пьянку! Куда смотрит минобразования? Разве нет этики для этих мероприятий? - написал автор поста.

Не все разделили его возмущение. Многие посчитали танец уместным и даже остроумным.

- А почему если Дед Мороз, то обязательно должен быть хоровод и старинные русские пляски? - парировал один из омичей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="306" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750894" frameborder="0"></iframe> Дед Мороз зажег на утреннике в омском садике.

ИСТОЧНИК KP.RU