На видео сняли, как Дед Мороз зажег клубным танцем на утреннике в омском садике
Необычный утренник прошел в одном из детских садов Омска. И если малыши вряд ли вспомнят его через пару лет, то родители ребятишек точно не забудут. А все из-за яркого Деда Мороза, который развлекал деток. Он поразил всех своим зажигательным танцем под "Калинку-малинку" в клубной версии. Соответствующие движения выдал и сам Дед Мороз. Его на видео сняли родители воспитанников. Ролик появился в соцсетях. Но не всем он понравился.
- Что происходит? Где наш советский хоровод? Такое чувство, что данные персонажи приходят не к детям на утренник, а к взрослым на пьянку! Куда смотрит минобразования? Разве нет этики для этих мероприятий? - написал автор поста.
Не все разделили его возмущение. Многие посчитали танец уместным и даже остроумным.
- А почему если Дед Мороз, то обязательно должен быть хоровод и старинные русские пляски? - парировал один из омичей.
Дед Мороз зажег на утреннике в омском садике.
ИСТОЧНИК KP.RU