2019-12-21T10:34:30+03:00
Общество

Для омичей изменили плату за мусор

Но радоваться сибирякам рано
Станислав МУХИН
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Продолжается эпопея с тарифами на вывоз мусора. После жалобы омича на прямую линию Владимиру Путину Антимонопольная служба провела расчеты и решила: плата для жителей должна быть снижена в 2-3 раза. Правда, тогда со 133 рублей тариф снизили с 88 рублей. И вот сейчас в РЭК Омской области снова прошло заседание по поводу расценок для населения.

В итоге чиновники РЭК скорректировали выручку предприятия в связи с отменой НДС и

изъятием 1,2 млрд руб. согласно предписанию ФАС России. В итоге в 1 полугодии 2020 года тариф снизится до значения 3034,44 руб./тонну. Во 2-м полугодии тариф увеличится до значения 4800,72 руб./тонну. Скорее всего, это приведет к тому, что плата для омичей сперва снизится, а потом снова повысится. Примерно такой же сценарий предсказывал в разговоре с "Комсомолкой" и эксперт в ЖКХ Александр Лихачев. Конкретики пока нет.

- Расчет платы для населения регоператор должен сделать самостоятельно. Например, для жителей многоквартирных домов города Омска плата за обращение ТКО составит в 1 полугодии 74,06 руб. за человека в месяц, во 2-м полугодии с учетом льготирования - порядка 93 руб. за человека в месяц, - объяснили в РЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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