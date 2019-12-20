2019-12-20T14:50:23+03:00
Общество

В Омске из-за праздников перекроют центральные улицы

Проезд будет запрещен 24,25 и 26 декабря, а также 6 и 7 января
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Из-за праздничных мероприятий перекроют движение в центре.Из-за праздничных мероприятий перекроют движение в центре.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Приближаются долгие праздники праздники. Из-за них часть дорог перекроют за несколько дней до Нового года.

В районе ТЮЗа пройдет Губернаторская елка. В связи с этим на участке от проспекта К. Маркса между домами 4в и 4б до дома 23/1 по улице Ленина будут введены 24, 25 и 26 декабря с 07.00 до 16.00.

Фото: vk.com/omsk

Фото: vk.com/omsk

Также дороги будут перекрывать и после Нового года – из-за Рождественского полумарафона.

С 12.00 6 января до 18.00 7 января на следующих участках:

– улица Ленина – на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;

– Банковский переулок – на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

– улица Ивана Алексеева – на участке от Соборной площади до улицы Красина;

– улица Тарская – на участке от улицы Красина до улицы Ленина.

С 12.00 до 17.00 7 января 2020 года временные ограничения вводятся на участках:

– улица Ленина – на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;

– улица Герцена – на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

– улица Партизанская – на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

– улица Спартаковская, улица Щербанева – на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;

– улица Думская – на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

– улица Ивана Алексеева – на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.

Фото: vk.com/omsk

Фото: vk.com/omsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 300 сотрудников Омского филиала Россети Сибирь получили награды накануне Дня энергетика
В Омске из-за праздников перекроют центральные улицы
В Омске уже несколько дней ищут водителя, сбившего 6-летнего ребенка
Омск назвали в списках городов, которые загрязняют реки
Из-за вспышки кори всех омских гастарбайтеров заставят привиться
В омской школе снова обвалилась часть потолка
В Омске троллейбус сбил 84-летнюю пенсионерку
В Омске бывшего зэка взяли в магазин сторожем, а он его обокрал
Жители омской области обокрали ювелирный и спрятались в шкафу
В омской школе отменили занятия из-за распыленного газа
Полицейские проверяют информацию об омском педофиле, якобы напавшем на ребенка
Омичи добровольно сдали целый склад оружия и боеприпасов
Из квартиры омички вынесли 10 тысяч ведер мусора
В Омской области школьника жестоко избил сверстник
Управлением Россельхознадзора по Омской области проведена пресс-конференция по итогам работы за 2019 год
Омская полиция выложила видео погони за угонщиком ВАЗ
На Омск надвигается метель с порывистым ветром
В Омске бухгалтер украла 10 млн у фирмы, где работала
Омичка, ставившая сына на гречку, готова бороться, чтобы его ей вернули
Суд оставил омича без квартиры, признав завещание знакомой ему пенсионерки недействительным
В Омске завершается суд над главой финансовой пирамиды, обманувшей 749 вкладчиков
Подкарантинную продукцию не пустили на территорию Омской области