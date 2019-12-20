В Омске из-за праздников перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-20T14:50:23+03:00

Проезд будет запрещен 24,25 и 26 декабря, а также 6 и 7 января

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Приближаются долгие праздники праздники. Из-за них часть дорог перекроют за несколько дней до Нового года.

В районе ТЮЗа пройдет Губернаторская елка. В связи с этим на участке от проспекта К. Маркса между домами 4в и 4б до дома 23/1 по улице Ленина будут введены 24, 25 и 26 декабря с 07.00 до 16.00.

Фото: vk.com/omsk

Также дороги будут перекрывать и после Нового года – из-за Рождественского полумарафона.

С 12.00 6 января до 18.00 7 января на следующих участках:

– улица Ленина – на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;

– Банковский переулок – на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

– улица Ивана Алексеева – на участке от Соборной площади до улицы Красина;

– улица Тарская – на участке от улицы Красина до улицы Ленина.

С 12.00 до 17.00 7 января 2020 года временные ограничения вводятся на участках:

– улица Ленина – на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;

– улица Герцена – на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

– улица Партизанская – на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

– улица Спартаковская, улица Щербанева – на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;

– улица Думская – на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

– улица Ивана Алексеева – на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.

Фото: vk.com/omsk

ИСТОЧНИК KP.RU