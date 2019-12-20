В Омске уже несколько дней ищут водителя, сбившего 6-летнего ребенка
Инцидент произошел еще 17 декабря в 7.40. Ехавший по двору на улице 10 лет Октября в сторону улицы Дмитриева водитель на неустановленном пока авто черного цвета сбил на «зебре» 6-летнего ребенка. После этого виновник ДТП скрылся с места, бросив пострадавшего на произвол судьбы.
– В результате ДТП мальчик обратился за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводиться проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
Тем временем поиски трусливого водителя продолжаются. Если вы располагаете информацией об этом ДТП, позвоните по телефонам: 79-35-04 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU