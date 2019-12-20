2019-12-20T14:13:33+03:00
Происшествия

В Омске уже несколько дней ищут водителя, сбившего 6-летнего ребенка

Человек, находившийся за рулем, бросил пострадавшего на произвол судьбы и скрылся
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Инцидент произошел еще 17 декабря в 7.40. Ехавший по двору на улице 10 лет Октября в сторону улицы Дмитриева водитель на неустановленном пока авто черного цвета сбил на «зебре» 6-летнего ребенка. После этого виновник ДТП скрылся с места, бросив пострадавшего на произвол судьбы.

– В результате ДТП мальчик обратился за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводиться проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Тем временем поиски трусливого водителя продолжаются. Если вы располагаете информацией об этом ДТП, позвоните по телефонам: 79-35-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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