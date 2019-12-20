2019-12-20T14:08:51+03:00
Общество

Омск назвали в списках городов, которые загрязняют реки

В плане экологии у нас не все благополучно
Станислав МУХИН
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В плане экологии в Омске не все благополучно.В плане экологии в Омске не все благополучно.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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Очередной повод говорить о неудовлетворительном экологическом состоянии Омска появился у жителей. На этот раз поводом для этого стали выводы, которые в своем докладе сделали чиновники ведомств, контролирующих состояние окружающей среды. Наш город оказался в списке загрязнителей водоемов. Об этом сообщает РИА "Новости". Лидерами ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург.

- Крупными загрязнителями являются также Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Казать, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск, Иркутск и другие, - говорится в докладе.

Отметим, что экологические проблемы Омска признаются на федеральном уровне не первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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