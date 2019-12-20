2019-12-20T14:17:54+03:00
Общество

Из-за вспышки кори всех омских гастарбайтеров заставят привиться

Делать это будут за счет работодателей
Анна МИКУЛА
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Мигрантов, работающих в Омской области, будут прививать в обязательном порядке.Мигрантов, работающих в Омской области, будут прививать в обязательном порядке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Омских предпринимателей, приглашающих на работу мигрантов обяжут в обязательном порядке проверять у них документа о прививках. Если таких справок у работников нет, их будут вакцинировать от кори, дифтерии, краснухи, вирусного гепатита B и клещевого вирусного энцефалита.за счет работодателя.

По информации областного Управления Роспотребнадзора, это требование связано с эпидемиологической обстановкой в мире. На планете разбушевалась корь. Всемирная регистрация здравоохранения зарегистрировала крупные вспышки кори в США, Венесуэле, Бразилии, на Украине, Казахстане и Кыргызстане. Также растет заболеваемость этой инфекцией на островных государствах Самоа и Фиджи в Океании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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