В омской школе снова обвалилась часть потолка

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-20T13:53:17+03:00

Очевидцы рассказывают, что такие ЧП случаются в школе периодически

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В омской школе № 162 упала часть потолка. Инцидент произошел 20 декабря в 11.18. Не выдержала штукатурка в коридоре. Особенно курьезно, что все произошло возле кабинета физики.

Фото происшествия выложили в соцсети. Комментаторы шутят: это было просто практическая работа, во время которой ученики увидели воочию, как действует сила притяжения.

– Ничего нового. Пока училась 11 лет падал. И уже сколько времени после окончания прошло – падает, – делится одна из бывших учениц.

Напомним, это далеко не первое ЧП с обрушением штукатурки в омских школах. Аналогичный случай произошел в школе № 147 прямо во время концерта в честь последнего звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU