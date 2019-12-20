В омской школе снова обвалилась часть потолка
В омской школе № 162 упала часть потолка. Инцидент произошел 20 декабря в 11.18. Не выдержала штукатурка в коридоре. Особенно курьезно, что все произошло возле кабинета физики.
Фото происшествия выложили в соцсети. Комментаторы шутят: это было просто практическая работа, во время которой ученики увидели воочию, как действует сила притяжения.
– Ничего нового. Пока училась 11 лет падал. И уже сколько времени после окончания прошло – падает, – делится одна из бывших учениц.
Напомним, это далеко не первое ЧП с обрушением штукатурки в омских школах. Аналогичный случай произошел в школе № 147 прямо во время концерта в честь последнего звонка.
ИСТОЧНИК KP.RU