В Омске бывшего зэка взяли в магазин сторожем, а он его обокрал
Омский предприниматель взял сторожем в свой магазин 23-летнего уголовника и поплатился за это. Вместо благодарности молодой человек обокрал своего работодателя.
Он взломал три платежных терминала – два в продуктовом киоске и еще один – в кафе-баре. В общей сложности обвиняемый забрал оттуда 70 тысяч рублей.
– Со слов задержанного по месту жительства мужчины, на преступление он решился месяц назад после того, как торговый комплекс прекратил свою работу в связи с ремонтом, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Злоумышленник вскрыл монтировкой металлические ящики, после чего на протяжении месяца тратил похищенные денежные средства на покупку продуктов питания и развлечения.
Теперь вор может снова вернуться за решетку. Его будут судить за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU