В Омске бывшего зэка взяли в магазин сторожем, а он его обокрал

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-20T12:56:23+03:00

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Омский предприниматель взял сторожем в свой магазин 23-летнего уголовника и поплатился за это. Вместо благодарности молодой человек обокрал своего работодателя.

Он взломал три платежных терминала – два в продуктовом киоске и еще один – в кафе-баре. В общей сложности обвиняемый забрал оттуда 70 тысяч рублей.

– Со слов задержанного по месту жительства мужчины, на преступление он решился месяц назад после того, как торговый комплекс прекратил свою работу в связи с ремонтом, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Злоумышленник вскрыл монтировкой металлические ящики, после чего на протяжении месяца тратил похищенные денежные средства на покупку продуктов питания и развлечения.

Теперь вор может снова вернуться за решетку. Его будут судить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU