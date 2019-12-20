В омской школе отменили занятия из-за распыленного газа

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-20T12:10:51+03:00

Полицейские выясняют, кто пронес баллончик в школу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На месте сейчас работают следователи

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ЧП случилось 20 декабря на севере Омской области, в Тюкалинске. Во время занятий в местной школе кто-то из учеников распылил газовый баллончик.

– В 11.10 в полицию поступило сообщение о распылении газа (предположительно, перцового баллончика) в помещении школы, – рассказал официальный представитель регионального УМВД Алексей Командыков. – На место выехала следственно-оперативная группа. Занятия в школе сегодня прекращены, дети отпущены домой. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившего, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU