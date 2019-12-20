В омской школе отменили занятия из-за распыленного газа
На месте сейчас работают следователи
Полицейские выясняют, кто пронес баллончик в школу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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ЧП случилось 20 декабря на севере Омской области, в Тюкалинске. Во время занятий в местной школе кто-то из учеников распылил газовый баллончик.
– В 11.10 в полицию поступило сообщение о распылении газа (предположительно, перцового баллончика) в помещении школы, – рассказал официальный представитель регионального УМВД Алексей Командыков. – На место выехала следственно-оперативная группа. Занятия в школе сегодня прекращены, дети отпущены домой. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившего, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU