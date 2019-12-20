Полицейские проверяют информацию об омском педофиле, якобы напавшем на ребенка

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-20T12:11:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Тревожное сообщение ЧП, якобы случившимся с ребенком на окраине города, появилось сразу в нескольких пабликах в соцсетях. По словам матери, на ее маленькую дочь напал извращенец.

– 19.12.2019 года в 18.30 по улице 6-я Станционная, у дома 109 было совершено нападение на мою несовершеннолетнюю дочь, – пишет анонимный автор поста. – Возвращаясь домой, она вышла с тренировки на остановке «По требованию», перешла дорогу и пошла в сторону дома. Сзади подбежал мужчина в возрасте во всем черном с натянутым на голову капюшоном и черным шарфом, схватил ее и полез под куртку. Дочь от страха очень громко закричала. Он не успел рот ей закрыть. Испугавшись, он ее оттолкнул и побежал в сторону 3-й Ленинградской по темной улице. Товарищи родители, будьте внимательней! По ходу, на Московке завелся паразит или гастролер. Репост.

Впрочем, многие комментаторы усомнились в реальности этой истории. Не исключено, что все это – чья-то нелепая шутка. Другие предположили, что нападавший был грабителем и пытался найти под курткой девочки телефон.

Как рассказала «Комсомолке» официальный представитель регионального СУ СК, ни в Следственный комитет, ни в полицию заявлений об инциденте не поступало. Тем не менее, правоохранители намерены досконально проверить эту информацию. Сейчас они устанавливают личность анонимного автора, разместившего сообщение, чтобы прояснить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU