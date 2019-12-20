2019-12-20T11:09:49+03:00
Общество

Омичи добровольно сдали целый склад оружия и боеприпасов

Жителям региона даже назвали прайс-лист за это
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Правоохранители подводят свои итоги 2019 года.

– Всего с начала года жителями областного центра добровольно сдано 111 единиц оружия, 1225 штук боеприпасов и 3,28 килограмм пороха. За указанный период населению выплачено свыше 60 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. – По всем вопросам касаемо добровольной сдачи предметов вооружения можно обратиться по своему выбору в любое территориальное подразделение органа внутренних дел, либо в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области. Сотрудники Управления Росгвардии по Омской области и УМВД России по Омской области гарантируют конфиденциальность обращения.

Омичей просят не бояться рассказывать о незаконно хранящемся оружии. Добровольно сдавшим его даже полагается вознаграждение. Например, за сданный гранатомет или пулемет можно получить 8 тысяч рублей, за служебный пистолет или револьвер – 4 тысячи, за гранату или мину – тысячу. Дешевле всего ценятся сданные патроны, за них дадут всего 3-5 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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