Из квартиры омички вынесли 10 тысяч ведер мусора

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-20T10:53:34+03:00

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Специфика работы судебных приставов такова, что им не так уж часто приходится слышать слова благодарности от «клиентов». Но, судя по всему, этот случай – исключительный. Сотрудники УФССП буквально спасли жильцов многоэтажки на улице Волгоградской, где появилась бабушка-собирательница.

Суд обязал ее очистить квартиру от гор зловонного мусора, которые 82-летняя женщина копила долгие годы. Но в силу возраста ей самой справиться в таким объемом работы было не под силу. Помогать ей пришлось приставам.

– Во избежание применения принудительных мер к должнице мы приняли решение оказать гражданке посильную помощь в исполнении судебного решения, справиться с которым ей было физически не по силам. И таким образом нам удалось выполнить нашу первостепенную задачу – защитить права взыскателя, а кроме этого, помочь человеку в непростой сложившейся ситуации, – говорит судебный пристав-исполнитель ОСП по КАО города Омска Владимир Паутов.

В ходе исполнения решения суда судебные приставы-исполнители вынесли из квартиры около сорока 200-литровых пакетов с мусором. После исполнительных действий должница поблагодарила судебных приставов за помощь. Решение суда исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU