Омская полиция выложила видео погони за угонщиком ВАЗ

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-20T08:57:37+03:00

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Чудеса безалаберности проявил водитель ВАЗ-21124 в Марьяновке. Мужчина оставил машину заведенной и решил забежать в аптеку. Когда вышел через пару минут на улицу, то авто уже не было. Он обратился в полицию.

Довольно быстро машину удалось выследить инспекторам ДПС на улице Ватутина. Они начали преследование. На требования остановиться водитель не реагировал. Погоня была не долгой. У ТЦ "Континент" ВАЗ зажали и остановили. В салоне находились двое парней 18 и 21 лет.

- Предварительно установлено, что младший из них заметил в замке зажигания ключ, после чего угнал автомобиль и отправился на нем к своему знакомому в г. Омск. В Омске он передал ВАЗ старшему товарищу, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Угонщику грозит срок. Его другу, не знавшему об угоне, - штраф за езду без прав и проезды на красный сигнал светофора.

Угон ВАЗа из Марьяновки в Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU