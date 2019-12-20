На Омск надвигается метель с порывистым ветром

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-20T08:47:03+03:00

Циклон также принесет с собой потепление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако циклон принесет с собой и небольшое потепление

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На Омскую область надвигается циклон, который принесет с собой потепление и снегопады. Изменение погоды прогнозируют на выходные.

По прогнозам Гидрометцентра:

21 декабря, в субботу: ночью – -6...-11, днем – -2...-7. Ночью ожидается местами сильны снег, метель. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с. Повышение температуры воздуха.

22 декабря, в воскресенье: ночью и днем -6...-11, местами до -16. Небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU