Суд оставил омича без квартиры, признав завещание знакомой ему пенсионерки недействительным

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-20T06:53:18+03:00

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Любопытный иск поступил в Центральный суд. С заявлением обратилась омичка, которая потребовала отменить договор дарения квартиры ее тети мало знакомому сибиряку. Ответчик же уверял, что с 2016 года жил и ухаживал за дарителем. О том, что бабушка одинока и ей нужна помощь, ему рассказала соседка.

Однако, как рассказали в пресс-службе суда, во время процесса выяснилось: что пенсионерка страдала провалами в памяти, имела психические заболевания, мужчину называла то сыном, то братом мужа. К тому же, как показали свидетели, получатель квартиры до смерти пенсионерки нигде не работал и жил за ее счет.

В итоге суд отменил договор дарения квартиры. Он признал, что пенсионерка подписала его в недееспособном состоянии. Омич остался без недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU