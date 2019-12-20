В Омске завершается суд над главой финансовой пирамиды, обманувшей 749 вкладчиков
Сегодня, 20 декабря, в Центральном районном суде вынесут приговор создательнице ООО «КешБэкинг» Елене Ивановой. Женщине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
По версии обвинения, в 2014-2015 годах она создала финансовую пирамиду, занимавшуюся сетевым маркетингом. Прибыль формировалась за счет новых поступлений без какой-либо реальной деятельности.
При этом Иванова смогла пустить пыль в глаза не только клиентам, но и своим сотрудникам – те считали, что работают в настоящем банке. Для них аферистка проводила «семинары», где рассказывала об успешных торгах на бирже, инвестировании в недвижимость и сельское хозяйство. Для солидности женщина выдавала клиентам кассовые чеки.
Первое время она даже выплачивала проценты, остальные средства «вкладчиков» потратила на себя.
– Всего по данному уголовному делу признаны потерпевшими 749 человек, материальный ущерб превысил 160,6 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении инкриминируемого преступления женщина не признала. Уголовное дело рассматривается в суде уже более года.
ИСТОЧНИК KP.RU