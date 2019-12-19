«Паша ел и не мог остановиться»: Свидетели подтвердили, что «мальчика на гречке» морили голодом

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-19T11:00:53+03:00

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Свидетели по уголовному делу матери 8-летнего Паши и отчима Сергея Казакова подтвердили: мальчика, которого дома ставили на гречку, еще и морили голодом. Об этом во время судебного заседания рассказала свидетель. Ольга - соседка по даче, именно к ней ребенок сбежал от своих мучителей.

- У меня младший ребенок, ему 4 года, так он испугался и убежал в дом, когда увидел раны мальчика. Паша сказал, что не ел 4 дня и не пил сутки. У меня дома были блины и другая еда. Но я боялась сразу много ему давать. Он ел и ел не мог остановиться, - рассказала соседка.

А вот, что рассказал фельдшер, который приехал на вызов к Паше.

- Когда я приехал, он обнял меня и говорит: "Не отдавай меня маме!". Я увидел рваные раны, поражены все коленные суставы. Принял решение везти его в хирургическое отделение. Передвигаться самому ему было больно, я отнес его в машину скорой на руках, - сказал на суде врач скорой Георгий Алексанян. - Мальчик паниковал, был очень взволнован - как и любой бы человек на его месте. Потом в машине успокоился. Был очень худой для своего возраста. Бледные кожные покровы. Судя по его аппетиту, он не первый день голодал.

Напомним, все вскрылось,когда 8-летний Паша смог сбежать из дома и рассказал все соседям. Мальчика ставили на гречку. В итоге крупа въелась в кожу. Отчиму Сергею Казакову и Алине Юмашевой грозит до 7 лет тюрьмы. Судебное заседание продолжится уже после нового года. Сейчас ребенок находится

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749904" frameborder="0"></iframe> Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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ИСТОЧНИК KP.RU