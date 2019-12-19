После побега из дома омский «мальчик на гречке» просил участкового не говорить маме, где он

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-19T08:35:26+03:00

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Не укладывается в голове, что пережил Паша (имя изменено) из Омска, мать и отчим которого истязали больше года. Сейчас обоих судят. От показаний свидетелей с подробностями многим во время заседания становится тошно. Сама мамаша держится спокойно и временами ухмыляется. Защитить своего сына от сожителя-тирана она не смогла.

Участковому Паша рассказал, что его постоянно били дома по голове и ушам. Полицейский зафиксировал травмы ребенка. Школьник держался и почти не плакал. При этом выглядел беспокойным и растерянным. В какой-то момент он попросил участкового не говорить маме, где он находится. Но потом реакция ребенка изменилась.

- Мальчик не рыдал, держался стойко. Потом только заплакал. Он то просил забрать его, то говорил, что мама хорошая, - рассказала в суде соседка, к которой сбежал Пашка.

Из ее показаний мы также узнали, что все круто поменялось, когда в семье появился отчим Сергей Казаков.

- Мальчик рассказал, что жизнь была хорошая, когда была жива бабушка. Стало сложнее, когда появился мамин друг, - рассказала свидетель.

Напомним, все вскрылось,когда 8-летний Паша смог сбежать из дома и рассказал все соседям. В наказание мальчика ставили на гречку. В итоге крупа въелась в кожу. Отчиму Сергею Казакову и Алине Юмашевой грозит до 7 лет тюрьмы. Ребенок сейчас временно находится в интернате. Мать при этом родительских прав не лишена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

ПОДРОБНОСТИ

«Жесткое обращение должен установить суд»: Детский омбудсмен рассказала, почему Пашу, часами стоявшего на гречке, вернули маме

А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой? И вот, что она нам ответила (подробности)

КСТАТИ

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Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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Максим Шевченко: Я не понимаю, как так можно истязать детей. В Омске родители в наказание ставили ребенка на колени на гречку. Крупа вросла в кожу 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU