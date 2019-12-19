«Мама не могла защитить - она лишь отмачивала колени»: Соседка рассказала о первых после побега словах «мальчика на гречке»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-19T08:07:29+03:00

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Продолжается судебный процесс по громкому уголовному делу. Мать и отчима Паши, которого ставили коленями на гречку, обвиняют сразу в трех преступлениях против ребенка. Сегодня появились подробности, которые шокируют еще больше. С показаниями выступила соседка по даче Юмашевых. Именно к ней сбежал измученный издевательствами ребенок.

- На его глазах были засохшие слезы. Он говорил, что мама не могла его защитить. Она только отмачивала мальчику, по его словам, колени и убирала гречку. Он и меня попросил это сделать, но раны были чуть ли не до костей. Гречка прилипла, как на клей. Паша ходил на полусогнутых ножках. Ему надо было в туалет, так он даже попросил помочь ему дойти, - выступила в суде женщина.

Фельдшер, которого вызвала соседка, тоже была в шоке от травм ребенка. Она даже отказалась везти ребенка на скорой без полиции. Ее тоже вызвали.

Мать мальчика при перечислении всех этих подробностях, как сообщает корреспондент "Комсомольской правды" из зала суда, сидит и ухмыляется. Алина Юмашева пришла на суд с новым маникюром и выглядит очень спокойной и даже равнодушной. Остальные же участники заседания при показаниях соседки сидели и тяжело вздыхали.

Напомним, все вскрылось,когда 8-летний Паша смог сбежать из дома и рассказал все соседям. В наказание мальчика ставили на гречку. В итоге крупа въелась в кожу. Отчиму Сергею Казакову и Алине Юмашевой грозит до 7 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

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ИСТОЧНИК KP.RU