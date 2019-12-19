Омич на глазах полицейских избил девушку в Сочи

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-19T07:39:41+03:00

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Бесславно закончился вояж омича в Сочи, куда он приехал в поисках лучшей жизни. Теперь сибиряк под уголовным делом. А все из-за того, что в один из вечеров он после конфликта с прохожей сильно ударил ее кулаком по голове. Девушка упала, ударилась головой о бордюр и потеряла сознание. Все это случилось на глазах сотрудников Росгвардии. Они тут же задержали омича.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Краснодарскому краю, сибиряка доставили в полицию, а пострадавшей вызвали скорую. Омич ранее уже имел судимость. Сейчас он под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU