Омич на глазах полицейских избил девушку в Сочи
Туда он приехал в поисках лучшей жизни
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Бесславно закончился вояж омича в Сочи, куда он приехал в поисках лучшей жизни. Теперь сибиряк под уголовным делом. А все из-за того, что в один из вечеров он после конфликта с прохожей сильно ударил ее кулаком по голове. Девушка упала, ударилась головой о бордюр и потеряла сознание. Все это случилось на глазах сотрудников Росгвардии. Они тут же задержали омича.
Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Краснодарскому краю, сибиряка доставили в полицию, а пострадавшей вызвали скорую. Омич ранее уже имел судимость. Сейчас он под следствием.
ИСТОЧНИК KP.RU