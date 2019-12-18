Из Омска хотят запустить новые рейсы за границу

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-18T14:05:19+03:00

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О налаживании авиасообщения сибирских городов с Германией шел разговор в Новосибирске с Генконсулом ФРГ. В частности речь зашла и об омском аэропорте. Интересы региона представлял губернатор Александр Бурков. Представители Германии заявили, что им интересно такое направление, как Омск. Речь зашла о возобновлении авиасообщении между нашим городом и страной.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, генеральный консул ФРГ Петер-Кристоф Отто Бломайер предпримет со своей стороны шаги к тому, чтобы найти точки соприкосновения и помочь Омскому аэропорту привлечь немецких авиаперевозчиков для организации международных авиарейсов из Омска в Германию. Стороны пришли к мнению, что это позволит наладить торговые и экономические отношения, а также придаст импульс развитию туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU